Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in Mennoniten-Brüdergemeinde

Zweibrücken (ots)

Im Zeitraum vom 28.11.2019, 20:00 Uhr bis 29.11.2019, 08:30 Uhr drangen unbekannte Täter in das Gebäude der Mennoniten-Brüdergemeinde Zweibrücken in der Gleiwitzstraße ein und stahlen nach ersten Erkenntnissen einen Beamer. Offenbar überstiegen die Täter zunächst das Metallzufahrtstor, um danach an der Gebäuderückseite ein Fenster aufzuhebeln und ins Gebäudeinnere zu gelangen.

Dort durchsuchten sie alle Räumlichkeiten. Ob weitere Gegenstände abhandengekommen sind, steht noch nicht fest.

