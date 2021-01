Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Folgenreicher Auffahrunfall

Bocholt (ots)

Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro - so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am vergangenen Freitag in Bocholt ereignet hat. Eine Autofahrerin war gegen 07.00 Uhr auf der Dingdener Straße stadtauswärts unterwegs. Als die Bocholterin nach links in die Straße "Zum Waldschlösschen" abbiegen wollte, bremste sie ab. Ein hinter ihr fahrender Bocholter wollte rechts über den Geh-Radweg an dem stehenden Fahrzeug vorbeifahren. Dort befand sich jedoch ein unbekannter Radfahrer. Daraufhin brach der 48-Jährige das Ausweichmanöver ab und prallte mit seinem Wagen auf das Auto der 61-Jährigen. Ein Rettungswagen brachte die Leichtverletzte in ein Krankenhaus. Dieses konnte sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Der Polizei bittet den unbekannten Radfahrer, sich als Zeuge beim zuständigen Verkehrskommissariat in Bocholter unter Tel. (02871) 2990 zu melden.

