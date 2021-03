Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Mit gefälschtem Führerschein unterwegs

Gescher (ots)

Als Fälschung stellte sich der ausländische Führerschein heraus, den eine Autofahrerin am Mittwoch in Gescher bei einer Verkehrskontrolle vorzeigte. Polizeibeamte hatte die 38-Jährige gegen 13.00 Uhr auf der Franz-Josef-Straße angehalten. Dabei kamen ihnen Zweifel an der Echtheit des Dokuments, das die Frau vorwies. Diese sollten sich als begründet erweisen, nachdem die Beamten den sichergestellten Führerschein in der Wache in Ahaus einer genauen Prüfung unterzogen - die Fahrerlaubnis war gefälscht. Die Beamten fertigten daraufhin eine Strafanzeige.

