Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Brand am Gut Rocholz

Gevelsberg (ots)

Am 12.03 wurde die Polizei, gegen 05:50 Uhr, über einen Brand informiert. Bei Eintreffen stand eine Schutzhütte, welche ausgehend vom Gut Rocholz etwa 150 m in Richtung Hagen, auf der linken Seite des Radweges steht, bereits voll in Flammen. Das Feuer konnte durch Kräfte der Feuerwehr gelöscht werden, die Hütte brannte vollständig ab. Nach bisherigen Erkenntnissen geht die Polizei von Brandstiftung aus, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen.

