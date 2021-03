Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Unfall auf der Hüttenstraße

Hattingen (ots)

Durch einen Fehler beim Fahrstreifenwechsel fuhr eine 58-jährige Essenerin auf einen Opel Astra eines 30-jährigen Mannes aus Velbert auf. Die Essenerin fuhr auf der Hüttenstraße in Richtung Hattingen auf dem mittleren Fahrstreifen. Als sie den Fahrstreifen nach rechts wechseln wollte, stieß sie gegen den Opel, der an der Haltelinie der mittlerweile Rotlicht zeigenden LZA stand. Durch den Aufprall wurden beide Beteiligte verletzt. Sie wurden mit einem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

