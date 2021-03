Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Verdächtiger blauer Sprinter in der Treppenstraße

Gevelsberg (ots)

Am Mittwoch beobachtete ein 52-jähriger Gevelsberger, gegen 21:30 Uhr, zwei verdächtige Personen, die sich an einem in der Treppenstraße geparkten Lkw aufhielten. Die beiden Männer fuhren in einem blauen Fiat Sprinter vor, stiegen aus und hielten sich an dem geparkten Lkw auf. An dem Sprinter konnte das Kennzeichenfragment W-FQ abgelesen werden. Nachdem sich Täter und Fahrzeug entfernten fiel auf, dass versucht wurde, die Ladetür des geparkten Lkw gewaltsam zu öffnen. In den Laderaum gelangten sie nicht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell