BPOL-HH: Stellingen: S-Bahn großflächig in Graffitiart besprüht- "Sprayer-Trio" auf der Flucht gestellt-15 Farbsprühdosen sichergestellt

Nach jetzigem Sachstand der Bundespolizei besprühten mehrere Männer eine am S-Bahnhaltepunkt Stellingen abgestellte S-Bahn großflächig (ca. 21 qm). Laut Zeugenaussagen agierten zwei Tatverdächtige aktiv als Sprayer; ein Beschuldigter filmte die Tathandlungen mit seinem Smartphone. DB-Sicherheitsdienstmitarbeiter beobachteten zuvor die strafbaren Handlungen und alarmierten die Bundespolizei. Drei Funkstreifenwagenbesatzungen der Bundespolizeiinspektion Hamburg sowie weitere Kräfte der DB-Sicherheit erreichten den Einsatzort. Bei Erkennen der Einsatzkräfte flüchteten die Beschuldigten entlang der S-Bahngleise. Die Tatverdächtigen konnten gestellt werden und wurden dem Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof zugeführt. Entsprechende Strafverfahren wurden gegen die Männer (m.19,21,24) eingeleitet. Nach erkennungsdienstlicher Behandlung wurden die deutschen Staatsangehörigen wieder entlassen. Am Tatort konnten 15 Farbsprühdosen sowie weitere Sprayer-Utensilien von den eingesetzten Bundespolizisten sichergestellt werden. Weiterhin wurden drei Smartphones der Tatverdächtigen als Beweismittel beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen werden vom Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg geführt.

