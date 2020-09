Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg-Sulgen) Zwei Fahrzeuge zerkratzt - Zeugen gesucht

Schramberg-Sulgen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Sachbeschädigung an zwei Fahrzeugen am vergangenen Wochenende in der Hardtstraße. Unbekannte haben zwischen Samstag, 19. September, 21 Uhr und Sonntag, 20. September, 9 Uhr zwei im dortigen Bereich abgestellte Fahrzeuge mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Einer der Pkw weist Kratzer an der Heckklappe auf. Beim zweiten wurde ebenfalls die Heckklappe sowie der linke hintere Kotflügel zerkratzt. Der Sachschaden wird auf circa 1.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei Schramberg (Tel.: 07422/2701-0).

