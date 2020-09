Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Exhibitionist entblößt sich vor Jugendlichen (19.09.2020)

Konstanz (ots)

Gegenüber zwei Jugendlichen ist ein unbekannter Mann am Samstagabend gegen 21.45 Uhr als Exhibitionist in der Reichenaustraße aufgetreten. Die zwei Mädchen saßen an der Bushaltestelle auf Höhe der Hausnummer 36, als der Unbekannte sich zunächst neben sie stellte und auf den Fahrplan schaute. Anschließend grinste der Mann die Jugendlichen an, zog seine Hosenbeine von seiner kurzen Sporthose nach oben und entblößte sein Geschlechtsteil. Der Polizei liegt von dem Mann folgende Beschreibung vor: 50 bis 60 Jahre alt, ca. 185 cm groß, kurze, graue Halbglatze. Er trug ein T-Shirt mit einer kurzen Sporthose und führte einen Rucksack mit sich. Personen, denen der Mann im dortigen Bereich aufgefallen ist oder die Hinweise zu seiner Identität geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu melden.

