Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Betrunken, hilflos und aggressiv; 74-Jähriger beleidigt Polizeibeamte derb

Edenkoben (ots)

Am Vatertag (13.05.2021, 18.30 Uhr) stürzte ein 74 Jahre alter Pedelecfahrer in der Weinstraße in den Straßengraben, weil er 1,96 Promille Alkohol intus hatte. Der Mann war nicht mehr in der Lage, sich vorzustehen. Mit einem aggressiven Impulsausbruch reagierte er, als ihm die Beamten auf die Beine helfen wollten, weshalb er gefesselt werden musste. Die Beleidigungen wurden auch auf der Dienststelle fortgesetzt, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Von seiner wenig erfreuten Ehefrau wurde der Mann abgeholt und nach Hause gebracht.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell