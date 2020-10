Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kreis Soest - 320 Jahre Polizeierfahrung

Kreis Soest (ots)

Acht Mitarbeiter der Kreispolizeibehörde können in diesem Jahr ihr 40-jähriges Dienstjubiläum feiern. Darum hatte Landrätin Eva Irrgang heute zu einer kleinen Feierstunde ins Kreishaus eingeladen. Unter Einhaltung der Corona-Regeln ehrte Sie, gemeinsam mit Polizeidirektor Thomas Link, die Kollegen für ihr Engagement während der vergangenen 40 Jahre. Geehrt wurden Dirk Daniel (Leiter der Wache in Werl), Josef Flormann (Dienstgruppenleiter der Wache in Soest), Jürgen Franke (Kriminalkommissariat in Lippstadt), Udo Jeschke (Direktionsbüro Verwaltung), Hartmut Modes (Leiter der Technikabteilung), Hubertus Nilges (Dienstgruppenleiter der Leitstelle), Ansgar Rohde (Leiter Aus- und Fortbildung) und Matthias Schönwald (Bezirksbeamter in Lippetal). (lü)

