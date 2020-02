Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch und Unfall

Schwäbisch Hall (ots)

Rosengarten: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Ein Einbrecher ist am Mittwoch, gegen 09:30 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Am Schlehenhang eingedrungen. Der Täter hatte eine Wohnungstüre mit brachialer Gewalt aufgebrochen und nach Diebesgut gesucht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde jedoch nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden wurde auf circa 500 Euro beziffert.

Rosengarten: Sattelzug gegen Baugerüst

Ein 54 Jahre alter Fahrer eines Sattelzugs hat am Dienstag um 19:00 Uhr im Kocherweg beim Rangieren ein Baugerüst und ein Vordach eines Wohnhauses beschädigt. Bei dem Unfall ist ein Schaden von insgesamt 11.000 Euro entstanden.

