POL-PDLD: Zeiskam - Brand eines Mehrfamilienhauses

Vier leicht verletzte Personen und ein Sachschaden in Höhe von mehreren hunderttausend Euro sind das Resultat eines Brandes eines Mehrfamilienhauses in Zeiskam. Gegen 16:30 Uhr brach das Feuer aus bisher ungeklärter Ursache in dem Anwesen in der Straße Am Hofgraben in Zeiskam aus. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort und brachte den Brand schnell unter Kontrolle. Vier Anwohner wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in umliegende Krankenhäuser verbracht. Das Anwesen ist aufgrund des Brandes zum Teil nicht mehr bewohnbar. Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen.

