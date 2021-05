Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: durchtrenntes Kabel sorgte für Einschränkung am Bahnübergang

Lingenfeld (ots)

Längere Wartezeiten gab es für Verkehrsteiler in Lingenfeld am Bahnübergang in der Altspeyerer Straße am Mittwochnachmittag. Aufgrund eines durchgetrennten Kabels öffnete sich die Bahnschranken gegen 16:30 Uhr nicht mehr. Die Schranke stand über eine Stunde still. Durch die Polizei Germersheim wurde die Verkehrsregelung übernommen. Die Anzeige wegen des durchtrennten Kabels liegt im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizei. Hinweise, wer für das durchgetrennte Kabel verantwortlich sein könnte, nimmt auch die Polizei Germersheim entgegen. Tel. 07274/ 958-0 oder pigermersheim@polizei.rlp.de

