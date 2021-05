Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Ladendieb geschnappt

Landau (ots)

Am Mittwoch Abend wollte sich ein 41 jähriger Mann aus dem Staub machen, nachdem er in einem Discounter in der Wieslauterstraße in Landau Alkoholika einsteckte und dabei erwischt wurde. Er rechnete aber nicht damit, dass zwei aufmerksame Kunden seine Flucht schon nach wenigen Metern unterbinden konnten. Durch eine sofort hinzugerufene Polizeistreife konnten die Identität des Diebes festgestellt werden. Gegen ihn wird nun ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell