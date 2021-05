Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Beleidigung im Straßenverkehr

Bild-Infos

Download

Edesheim (ots)

Am 12.05.2021 gegen 12:50 Uhr war eine 62-jährige Frau mit ihrem 6-jährigen Enkel in Edesheim in den Neunmorgen unterwegs, als sie ein Auto sehr eng und mit überhöhter Geschwindigkeit überholte. Die 62-jährige brüllte den 35-jährigen Fahrer an, woraufhin dieser sein Fahrzeug stoppte und die Frau beleidigte. Die Frau wies ihn darauf hin, dass sie ihren Enkel dabeihabe, woraufhin er in sein Fahrzeug stieg und davonfuhr. Gegen den Fahrer wurde nun ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell