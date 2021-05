Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Leimersheim - Kontrolle des Schwerverkehrs

Leimersheim/B9 (ots)

Zwischen 9 und 13 Uhr wurde am heutigen Morgen auf dem Parkplatz "Rheinaue" an der Bundesstraße 9 bei Leimersheim der Schwerverkehr unter die Lupe genommen. An der Kontrolle nahmen Kräfte der Polizeidirektion Landau, der Zentralen Verkehrsdienste und des Zoll teil. Bei 16 kontrollierten LKW mussten 11 Fahrzeuge beanstandet werden. Dabei wurden 22 Verstöße unter anderem wegen technischer Mängel festgestellt.

