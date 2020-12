Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 83-Jährige bei Unfall leicht verletzt - #polsiwi

Wilnsdorf (OT Niederdielfen)Wilnsdorf (OT Niederdielfen) (ots)

Am Freitagnachmittag (11.12.2020) befuhr eine 83-Jährige die Siegener Straße in Wilnsdorf-Niederdielen in Fahrtrichtung Siegen. Beim Abbiegen in die Limbachstraße übersah sie nach ersten Erkenntnissen einen entgegenkommenden 19-jährigen PKW-Fahrer. Beide PKW kollidierten.

Durch die Wucht des Aufpralls landete das Fahrzeug des 19-Jährigen im Gegenverkehr, wo es glücklicherweise zu keinem weiteren Zusammenstoß kam. Er blieb bei dem Unfall unverletzt. Die 83-Jährige wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Siegener Straße war für die Zeit der Unfallaufnahme voll gesperrt. Es entstand ein Sachschaden von 10.000 Euro, beide Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0271 - 7099 1222

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell