POL-SI: Versuchter Taschendiebstahl - Polizei sucht flüchtiges Pärchen - #polsiwi

Am 26.11.2020 haben unbekannte Täter in Geisweid versucht, eine 72-jährige Frau zu bestehlen. Die Seniorin war zwischen 10 und 11 Uhr in einem Geschäft in der Rathausstraße unterwegs, als sie von einer Unbekannten leicht angerempelt wurde. Die Frau versuchte dabei offenbar, die Handtasche der älteren Dame zu öffnen.

In einem anderen Geschäft stand plötzlich ein unbekannter Mann vor der 72-Jährigen. Die Dame fuhr daraufhin mit ihrem Mann nach Hause. Dort fiel dem Ehepaar auf, dass sie von dem Pärchen verfolgt wurden. Die unbekannten Täter sollen in einem grauen Ford Focus mit Heilbronner Kennzeichen unterwegs gewesen sein.

Die unbekannten Personen konnten wie folgt beschrieben werden:

Mann: ca. 1,70-1,75m groß, zwischen 20-30 Jahre alt, schlank, schwarze Haare, gepflegtes Aussehen, rumänische/bulgarische Sprache#

Frau: ca. 1,60-1,65m groß, zwischen 20-30 Jahre alt, schlank, schwarze mittellange Haare, gepflegtes Aussehen

