Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 15-Jähriger mit PKW unterwegs - #polsiwi

Burbach (OT Lützeln)Burbach (OT Lützeln) (ots)

Am Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr ist einer Streife der Wache Wilnsdorf ein Auto aufgefallen, das augenscheinlich mit stark beschmutzten Kennzeichen unterwegs war. In Burbach-Lützeln hielten die Beamten das Fahrzeug an.

Bei der Überprüfung stellten die Polizisten fest, dass es sich um einen privaten Paketzusteller handelte, der gerade auf Auslieferungsfahrt war.

Auf dem Fahrersitz saß jedoch der 15-jährige Neffe des 33-jährigen Zustellers. Auf Nachfrage gab der Mann an, dass dadurch die Pakete schneller ausgeliefert werden könnten. Beide erwartet nun ein Strafverfahren.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0271 - 7099 1222

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell