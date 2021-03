Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fünf Verletzte nach schwerem Verkehrsunfall bei Hüinghausen

Plettenberg (ots)

Ein aus Richtung Plettenberg kommender VW Golf geriet heute, 11.24 Uhr, aus noch ungeklärter Ursache in einer langgezogenen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er frontal mit dem Fahrer eines Fiat Doblo (57, Eslohe) zusammen. Der 42-jährige Fahrer des Golfs wird schwer verletzt. Die beiden Beifahrerinnen (39 und 13, alle aus Plettenberg) erlitten lebensgefährlich Verletzungen. Auch die beiden Insassen im Fiat Doblo werden schwer verletzt. Rettungskräfte brachten sie in Kliniken nach Lüdenscheid und Plettenberg. Angeforderte Rettungshubschrauber konnten nicht landen und mussten aufgrund der Wetterlage abdrehen. An beiden Fahrzeugen entstanden Totalschäden (etwa 10.000 Euro). Sie mussten abgeschleppt werden.

Polizeibeamte stellten den VW Golf für weitere Untersuchungen sicher. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen. Die Straße ist zur Stunde (Stand 14.30) noch voll gesperrt. Die Fahrbahn muss wegen ausgelaufener Betriebsstoffe durch einen Fachbetrieb gereinigt werden.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Wache Plettenberg zu melden. Telefon: 02391/9199-0.

