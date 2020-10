Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Goldenstedt/Lutten- PKW beschädigt

Am Dienstag, 06. Oktober 2020, zwischen 22.18 Uhr und 23.16 Uhr, kam es in der Große Straße auf dem Jakobusplatz zu einer Sachbeschädigung. Ein bisher unbekannter Täter trat den linken Außenspiegel eines grauen VW Touran ab, sodass Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro entstand. Der Täter wurde als männlich, bekleidet mit einer schwarzen Hose, einem schwarzen Oberteil und dunklen Schuhen beschrieben. Dieser trug eine Brille. Das Alter des Täters wurde zwischen 16 und 20 Jahren geschätzt. Der Täter war in Begleitung einer weiteren Person. Zudem beobachtete eine Personengruppe den Vorfall aus der Entfernung. Alle Personen flüchteten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Goldenstedt (Tel. 04444-967220) entgegen.

Holdorf- Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 02. Oktober 2020, zwischen 08.25 Uhr und 09.10 Uhr, kam es in der Große Straße auf dem Parkplatz vor dem Rathaus zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein zurzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte beim Ein- oder Ausparken einen geparkten Toyota Auris, sodass Sachschaden in Höhe von ca. 800 Euro entstand. Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmer von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Holdorf (Tel. 05494-91420) entgegen.

Bakum- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, 06. Oktober 2020, gegen 07.45 Uhr, kam es auf der Essener Straße (L843) zu einem Verkehrsunfall. Eine 23-jährige PKW-Fahrerin aus Berge befuhr die Essener Straße in Richtung Vechta. In einer Linkskurve kam diese nach rechts von der Fahrbahn ab, übersteuerte ihren PKW nach links und prallte mit der Fahrzeugseite gegen eine dortige Leitplanke. Bei dem Verkehrsunfall wurde die 23-Jährige leicht verletzt. Die Gesamtschadenshöhe ist derzeit nicht bekannt.

Vechta- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, 06. Oktober 2020, gegen 17.11 Uhr, kam es in der Straßburger Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 57-jähriger PKW-Fahrer aus Vechta beabsichtigte aus einer Einfahrt, auf die Straßburger Straße einzubiegen. Hierbei übersah dieser den 48-jährigen Fahrradfahrer aus Vechta, welche den Radweg der Straßburger Straße befuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß, wobei der 48-Jährige leicht verletzt wurde. Dieser wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt.

Damme- Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 06. Oktober 2020, zwischen 16.35 Uhr und 16.38 Uhr, kam es in der Große Straße auf dem Parkplatz eines dortigen Verbrauchermarktes zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine anfangs unbekannte Verkehrsteilnehmerin touchierte beim Ausparken einen geparkten VW Touran, sodass Sachschaden in ca. 1000 Euro entstand. Anschließend entfernte sich die Verkehrsteilnehmerin unerlaubt von der Unfallstelle. Der Unfall wurde von Zeugen beobachtet. Die Verkehrsteilnehmerin, eine 68-jährige Frau aus Damme, konnte an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden. Im Rahmen der Kontrolle bestand für die Polizeibeamten der Verdacht, dass die 68-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol gefahren sein könnte. Aus diesem Grund erfolgte die Entnahme von Blutproben. Entsprechende Strafverfahren wurden gegen die 68-Jährige eingeleitet.

Lohne- Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Person

Zwischen Dienstag, 06. Oktober 2020, 23.00 Uhr, und Mittwoch, 07. Oktober 2020, 00.20 Uhr, kam es an der Bahnhofstraße im Bereich des Fahrrad-Bahnüberganges des Bahnhofes Lohne zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen stürzte ein 43-jähriger Mann aus Lohne mit einem Pedelec im Bereich des Bahnüberganges und prallte gegen ein Metallgeländer. Trotz umgehend eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der 43-Jährige an der Unfallstelle. Derzeit besteht der Verdacht, dass dem Sturz ein medizinischer Notfall vorausgegangen sein könnte. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Lohne (Tel. 04442-808460) in Verbindung zu setzen.

