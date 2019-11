Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Provozierendes Verhalten am Taxistand - Verhaftung

Hamburg (ots)

Taxifahrer am Taxistand riefen die Bundespolizei, weil ein Mann sie provozieren wollte. Die herbeigeeilten Bundespolizisten verhafteten anschließend den Mann, der beim Eintreffen in "Boxerstellung" vor den Taxifahrern stand. Er wurde per Haftbefehl gesucht.

Am 18.11.2019 gegen 23:30 Uhr wurden die Beamten des Bundespolizeireviers Hamburg Hauptbahnhof von Taxifahrern am Hachmannplatz verständigt. Sie fühlten sich provoziert von einem Mann, der augenscheinlich Streit suchte. Sofort begab sich eine Streife der Bundespolizei zum Taxistand. Dort sahen die Bundespolizisten schon beim Eintreffen, dass ein Mann in "Boxerstellung" vor den Taxifahrern stand. Die Beamten gingen dazwischen und verhinderten ein Eskalieren der Situation.

Zur Sachverhaltsklärung wurde der 33-jährige Bremer dem Bundespolizeirevier Hamburg Hauptbahnhof zugeführt. Nach Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass der Provokateur mittels Haftbefehl nach Diebstahl gesucht wurde.

Da er den haftbefreienden Betrag von 165 Euro nicht aufbringen konnte, wurde er in ein Hamburger Gefängnis überstellt. Hier erwartet ihn eine Restfreiheitsstrafe von 11 Tagen.

