Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cappeln- Kapellentür beschädigt

Zwischen Freitag, 02. Oktober 2020, 20.00 Uhr, und Samstag, 03. Oktober 2020, 08.00 Uhr, kam es in der Straße Hanesch zu einer Sachbeschädigung. Bisher unbekannte Täter versuchten eine Tür zu einer kleinen Kapelle, sogenannte "Fronleichnamsklus", einzutreten. Hierbei wurde der Rahmen der über 100 Jahre alten Tür beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf 3000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cappeln (Tel. 04478-958600) entgegen.

Molbergen- Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Dienstag, 06. Oktober 2020, gegen 22.11 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 41-jährigen PKW-Fahrer aus Molbergen in der Peheimer Straße. Bei der Kontrolle bestand der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol gefahren sein könnte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,56 Promille. Es folgten die Entnahme einer Blutprobe und die Untersagung der Weiterfahrt. Der Führerschein des 41-Jährigen wurde beschlagnahmt.

Dwergte- Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Am Dienstag, 06. Oktober 2020, gegen 19.58 Uhr, kam es in der Molberger Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 24-jähriger Transporter-Fahrer aus Friesoythe kam nach einer Linkskurve vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend touchierte dieser einen Baum. Nachdem dieser gegenlenkte, geriet der PKW ins Schleudern und prallte linksseitig gegen einen Baum. Bei dem Verkehrsunfall wurde der 24-Jährige schwer sowie sein Beifahrer leicht verletzt. Der 24-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Transporter war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Gesamtschaden wird bislang auf 7000 Euro geschätzt.

Cloppenburg- Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Polizeifahrzeuges

Am Dienstag, 06. Oktober 2020, gegen 11.40 Uhr, kam es in der Straße Hohe Tannen zu einem Verkehrsunfall. Ein 25-jährigen Fahrradfahrer aus Cloppenburg befuhr die Straße Hohe Tannen und telefonierte offensichtlich. Auf Ansprache von Polizeibeamten, die mit einem Streifenwagen neben diesen fuhren, reagierte der Fahrradfahrer nicht und fuhr weiter. Die Beamten überholten den 25-Jährigen und hielten vor diesem an. Der 25-Jährige prallte mit seinem Fahrrad gegen die geöffnete Beifahrertür des Streifenwagens. Es wurden keine Personen verletzt. Am Polizeifahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Es wurde festgestellt, dass die Bremse am Fahrrad nicht funktionsbereit war. Darüber hinaus bestand der Verdacht, dass der Fahrradfahrer unter dem Einfluss von Alkohol gefahren sein könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,8 Promille. Es folgten die Entnahme einer Blutprobe sowie die Untersagung der Weiterfahrt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

