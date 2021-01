Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Person hinter verschlossener Tür

Wetter (Ruhr) (ots)

Der Tagesdienst der Feuerwehr Wetter (Ruhr) wurde am Dienstagmorgen um 08:34 Uhr zu einer Person hinter verschlossener Tür in der Straße "Auf der Höhe" alarmiert. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte vor Ort teilte eine Mitarbeiterin des Hausnotrufdienstes mit, dass sich die Person hinter der verschlossenen Schlafzimmertür befand. Die Zimmertür konnte schadenfrei geöffnet werden und die Person an den ebenfalls anwesenden Rettungsdienst übergeben werden. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich und der Einsatz konnte nach einer guten Stunde beendet werden.

