FW-EN: Wetter - Brandmeldealarm in Bildungseinrichtung

Die Löscheinheiten Grundschöttel, Volmarstein und Wengern wurden am Donnerstag um 12:26 Uhr zu einem Brandmeldealarm in einer Bildungseinrichtung in der Straße "Am Grünewald" alarmiert. Als die ersten Kräfte nach fünf Minuten vor Ort waren, konnte auch schnell Entwarnung gegeben werden. In einem Bereich des Gebäudes war es zu einer minimalen Rauchentwicklung aufgrund eines defekten Toasters gekommen. Die Fenster in dem Bereich wurden für Lüftungsmaßnahmen geöffnet und weitere Maßnahmen waren für die ehrenamtlichen Einsatzkräfte, dem Rettungswagen aus Gevelsberg sowie der Polizei nicht erforderlich. Der Einsatz konnte nach einer halben Stunde beendet werden.

