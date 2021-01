FW-EN: Wetter - Brandmeldeanlage verhindert schlimmeres (FOTO)

Feuerwehr Wetter (Ruhr)

Die Löscheinheiten Volmarstein und Grundschöttel wurden am Abend um 19:19 Uhr zu einem Brandmeldealarm in einem Gebäude in der Hartmannstraße alarmiert. Nachdem die ersten Kräfte nach sechs Minuten vor Ort waren, konnte festgestellt werden, dass bei der Zubereitung von Essen Fett in Brand geraten war. Der Topf wurde vor Eintreffen der Feuerwehr schon ins Freie verbracht. Eine Person wurde vorsorglich vom Rettungsdienst vor Ort untersucht. Durch einen Trupp unter Atemschutz wurden Belüftungsmaßnahmen durchgeführt. Die Einsatzstelle wurde anschließend an einen Verantwortlichen übergeben und der Einsatz konnte nach einer guten Stunde beendet. Neben den ehrenamtlichen Einsatzkräften waren noch der städtische Rettungsdienst und die Polizei vor Ort.

