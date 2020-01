Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.01.2020 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Öhringen: Fahrzeug beschädigt

Den zerstörten Außenspiegel ihres Audis fand eine 52-Jährige am Dienstagabend in Öhringen. Die Frau hatte ihren Wagen gegen 17.15 Uhr in der Bahnhofstraße auf Höhe der Apotheke abgestellt. Als sie eine Stunde später wieder zu ihrem Fahrzeug zurück kam war ihr Spiegel kaputt. Anstatt seiner Personalien hinterließ der unbekannte Fahrer nur grüne Lackspuren am Unfallort. Der Schaden am Audi beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten und Hinweise auf das grüne Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier in Öhringen zu melden.

