FW-EN: Wetter - Bisher zwei kleinere Einsätze für die Feuerwehr Wetter (Ruhr) am Wochenende

Der Einsatzführungsdienst der Feuerwehr Wetter (Ruhr) wurde am Samstag, 16.01.2021 um 15:53 Uhr zu einem Hilfeleistungseinsatz in der Köhlerwaldstraße alarmiert. Ein Rollstuhlfahrer hatte in seiner Not den Notruf gewählt, da dieser mit seinem elektrobetriebenen Rollstuhl nicht mehr fahren konnte. Mit Unterstützung der Feuerwehr konnte die Person nach kurzer Zeit den Heimweg fortsetzen und der Einsatz war nach zwanzig Minuten beendet.

Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde in der Nacht zum Sonntag um 02:12 Uhr in die Friedrich-Ebert-Straße alarmiert. Anwohner hatten aufgrund eines Rohrbruchs auf dem Gehweg die Feuerwehr alarmiert, da die Garage drohte, mit Wasser vollzulaufen. In Zusammenarbeit mit der Polizei wurden zwei Pkws aus dem Gefahrenbereich entfernt. Nach dem Eintreffen des zuständigen Energieversorgers (AVU) wurden durch diesen die weiteren Absicherungsmaßnahmen durchgeführt und die Feuerwehr konnte nach einer guten Stunde den Einsatz beenden.

