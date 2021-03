Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mülltonnen-Brand/ Keller-Einbruch/ Auto-Scheibe eingeschlagen und Handtasche gestohlen

Lüdenscheid (ots)

An der Harlinger Straße ist am Mittwoch kurz nach 12 Uhr eine Plastikmülltonne in Brand geraten. Feuerwehr und Polizei rückten aus. Die Ursache ist unbekannt.

Zwischen Dienstag- und Mittwochnachmittag sind Unbekannte in einem Mehrfamilienhaus an der Winkhauser Straße in fünf Kellerräume eingebrochen. Aus einem gemeinsam genutzten Bereich wurde ein Fahrrad der Marke Pegasus gestohlen.

Während eines Spaziergangs mit ihrem Hund im Wald hat eine Autofahrerin am Mittwoch zwischen 11.50 und 12.30 Uhr ihre Handtasche auf dem Beifahrersitz liegen gelassen. Als sie zurück kam, stand ein Streifenwagen neben ihrem Pkw. Eine andere Spaziergängerin hatte die eingeschlagene Seitenscheibe an dem Auto bemerkt und die Polizei angerufen. Mit der Handtasche verschwand ein Portemonnaie mit Bargeld, diversen Papieren, Versicherungs- und Bankkarten.

Die Polizei warnt immer wieder: Ein Auto ist kein Tresor. Wertgegenstände sollten nicht versteckt und schon gar nicht offen im Fahrzeug liegen gelassen werden. Oftmals genügen schon ein paar Parkmünzen als Anreiz, das Auto aufzubrechen.

