Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebe im Discounter

Kierspe (ots)

Einem 77-jährigen Kunden eines Discounters an der Kölner Straße wurde am Mittwoch das Portemonnaie aus der Gesäßtasche gestohlen. Gegen 11.15 Uhr stand er an der Kasse plötzlich ohne Geld da. Es muss ihm unbemerkt aus der Tasche gezogen worden sein. Die Polizei warnt weiter vor Taschendieben, die in den heimischen Discountern auf Beutezug gehen. Deshalb sollten Kunden ihre Wertsachen möglichst dicht und geschützt am Körper - zum Beispiel in Innentaschen von Jacken oder Mänteln.

