Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: 24 Tonner ohne Bremswirkung.

Märkischer Kreis (ots)

Am Mittwoch kontrollierte der Verkehrsdienst der Polizei auf der Rastanlage "Sauerland-Ost" einen Silo-LKW, der auf einer Überführungsfahrt von Österreich ins Münsterland war. Der 24-Tonner war den Beamten aufgefallen, weil er beim Vorbeifahren sehr laute Zischgeräusche von sich gab, was auf eine undichte Druckluftbremsanlage hindeutete. Volltreffer .... !! Von sechs Bremsen funktionierten zwei gar nicht, die restlichen vier nicht annähernd ausreichend, um das schwere Fahrzeug sofort zum Stillstand zu bringen. Am Ende der Untersuchung durch einen Sachverständigen standen 74 Mängel auf dem Protokoll. Hier gab es keinen Spielraum für die Kontrolleure, sondern nur die sofortige Stilllegung war die Konsequenz. Der tschechische Fahrer musste unmittelbar eine Sicherheitsleistung über 390 EUR hinterlegen, um etwaige Kosten des Bußgeldverfahrens zu decken. Die Halterin erwartet ein Bußgeldbescheid über 570 EUR, der ihr per Post zugestellt wird.

