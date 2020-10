Polizei Aachen

POL-AC: Versuchte Automatensprengung

Aachen (ots)

Unbekannte Täter haben in den frühen Morgenstunden einen Geldautomaten am Pontdriesch manipuliert und für eine geplante Sprengung vorbereitet. Aufmerksame Zeugen hatten der Leitstelle gegen 02.30 Uhr verdächtige Personen im Bereich der Bankfiliale gemeldet. Noch bevor die Beamten eintrafen, hatten die Täter mit einem schwarzen Audi und einem weiteren hellen Fahrzeug (unbekannten Herstellers) bereits die Flucht ergriffen. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte in dieser Nacht nicht zum Erfolg. Ermittlungen ergaben, dass die Kennzeichen des Audis zuvor entwendet wurden. An einer Klappe des Geldautomaten stellte die Spurensicherung mehrere Hebelmarken fest.

Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder deren Fahrzeuge geben können, sich unter der Nummer 0241/9577-31401 oder (außerhalb der Bürozeiten) unter der Nummer 0241/9577-34210 zu melden. (am)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen

Pressestelle



Telefon: 0241 / 9577 - 21211

Fax: 0241 / 9577 - 21205

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell