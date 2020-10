Polizei Aachen

POL-AC: 65- jähriger Randalierer in Bäckerei

Aachen (ots)

Gestern Morgen (22.10.2020) kurz nach 7 Uhr rief eine Bäckereifachverkäuferin die Polizei zu Hilfe. In ihrer Filiale in der Wirichsbongardstraße werde sie von einem aggressiven Mann belästigt und beschimpft. Trotz mehrmaliger Aufforderungen wolle er das Geschäft nicht verlassen, zudem habe er versucht, mehrere Backwaren aus der Auslage zu stehlen. Als die Beamten eintrafen, verhielt sich der 65- jährige Tatverdächtige auch diesen gegenüber äußerst aggressiv. Er ballte die Fäuste, schlug damit gegen die Wand und in Richtung der Polizisten. Der Mann konnte überwältigt und zur Wache gebracht werden. Dort beruhigte er sich schlussendlich und wurde wieder auf freien Fuß gesetzt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruchs, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und versuchtem Diebstahl. (pw)

