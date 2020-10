Polizei Aachen

POL-AC: Schlägerei im Hausflur - 12 Personen beteiligt - Polizei nimmt 29- Jährigen in Gewahrsam

Aachen (ots)

Letzte Nacht (21.10.2020) kurz nach Mitternacht wurde die Polizei zu einer Schlägerei in ein Mehrfamilienhaus auf dem Adalbertsteinweg gerufen. Die Beamten trafen sechs Personen vor dem Haus und weitere sechs im Hausflur an. Offenbar war es zwischen beiden Gruppen (Männer im Alter zwischen 18 und 65 Jahren) zu einem handfesten Streit gekommen, bei dem die Beteiligten insgesamt zwei Messer, eine Eisenstange und ein Pfefferspray mitführten. Die gefährlichen Gegenstände stellten die Beamten sicher. Verletzt wurde niemand. Ein 29- jähriger polizeibekannter Tatverdächtiger versuchte noch über ein Dach zu fliehen, konnte aber gestellt werden. Bei seiner Ingewahrsamnahme schrie er lauthals und beleidigte die Beamten fortwährend. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Streit in einer Wohnung, die wohl für Drogengeschäfte genutzt wird, entbrannt. Betäubungsmittel konnten vor Ort von den Beamten nicht gefunden werden, jedoch diverse Gegenstände für den Konsum von Drogen. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. (pw)

