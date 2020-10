Polizei Aachen

POL-AC: Vermehrt Einbrüche zur dunklen Jahreszeit - die Polizei informiert am landesweiten Aktionstag "Riegel vor!"

Aachen (ots)

Mit Beginn der dunklen Jahreszeit steigt erfahrungsgemäß auch die Zahl der Einbrüche in Stadt und Städteregion. Auch wenn der Trend der letzten Jahre einen Rückgang der Einbruchszahlen aufweist, so nutzen Täter vermehrt die Wintermonate aus, um im Schutz der Dunkelheit in Wohnungen und Häuser einzusteigen. In etwa der Hälfte der Fälle bleibt es zwar beim Einbruchsversuch, weil die Täter nicht in die Wohnung gelangten oder nichts entwendet wurde. Dennoch, das Durchwühlen von Schränken und Schubladen ist ein schwerwiegender Eingriff in die Privatsphäre und kann Opfer nachhaltig traumatisieren.

Die Aachener Polizei möchte dazu beitragen, dass sich die Bürgerinnen und Bürger zu Hause sicher fühlen können. Am landesweiten Aktionstag "Riegel vor!" klären wir über Einbruchsphänomene auf und zeigen, wie Sie sich und ihr Zuhause besser vor Einbrechern schützen können. Unsere polizeilichen Fachberater*innen stehen Ihnen am kommenden Sonntag (25.10.2020) in der Zeit von 10.00 bis 16.00 Uhr für eine telefonische Beratung unter der Nummer 0241/9577-34401 für sämtliche Fragen rund um das Thema Einbruchsschutz zur Verfügung.

Bedingt durch die Richtlinien zum Infektionsschutz, können wir in diesem Jahr, auch zu ihrem eigenen Schutz, leider keine persönliche Beratung in einer unserer Dienststellen anbieten. Wir bitten höflich um Verständnis.

Informationen zum Thema Einbruchsschutz können auch auf der Internetseite www.polizei-beratung.de abrufen werden. (am)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen

Pressestelle



Telefon: 0241 / 9577 - 21211

Fax: 0241 / 9577 - 21205

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell