Polizei Eschwege

POL-ESW: Mehrere Sachbeschädigungen an Autos

Eschwege (ots)

In der vergangenen Nacht kam es in Sontra-Wichmannshausen zu mehreren Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien. Im Höhenweg wurde ein Ford Mustang im Heckbereich mit schwarzer Farbe besprüht. Die Motorhaube eines silbernen Golfs, der in der Straße "Am Steinacker" geparkt war, wurde ebenfalls mit schwarzer Farbe besprüht. In der Eschweger Straße wurde die Beifahrerseite eines Ford Transit mit schwarzer Lackfarbe beschädigt. Und auch aus der Sandgasse wird ein beschmierter Pkw gemeldet. Der gesamte Sachschaden dürfte mehrere hundert Euro betragen. Bereits in den vergangenen Tagen (Nacht vom 02./03.10.20) kam es zu ähnlichen Sachbeschädigungen in Wichmannshausen. In diesem Zeitraum wurden mittels schwarzer Farbe zwei Stromkästen; Schilder und eine Garagennebentür beschädigt. Teilweise wurden auch politische Motive (Hakenkreuz) aufgesprüht.

Hinweise nimmt die Polizei in Sontra unter 05653/97660 entgegen.

