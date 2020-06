Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen-Ramsdorf - Mit Feldspritze Auto beschädigt

Velen (ots)

Einen Schaden in Höhe von circa 3.000 Euro hat der unbekannte Fahrer einer Zugmaschine am Dienstag in Velen-Ramsdorf angerichtet. Ein befuhr mit seinem Wagen gegen 16.20 Uhr die Straße Krückling in Richtung Dlugoleka Ring. Der hielt am rechten Fahrbahnrand, um einen entgegenkommenden Traktor vorbeizulassen. Nach Angaben des Geschädigten habe die Feldspritze am Traktor sein Fahrzeug im Vorbeifahren gestreift. Der Unbekannte sei weitergefahren, ohne anzuhalten. Bei der Zugmaschine soll es sich um ein grün lackiertes Fahrzeug der Marke John Deere gehandelt haben, die Feldspritze sei orange und blau lackiert gewesen. Die Polizei bittet den Traktorfahrer sowie Zeugen, sich beim Verkehrskommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 zu melden.

