Polizei Duisburg

POL-DU: Obermarxloh: Teure Kopfhörer geraubt

DuisburgDuisburg (ots)

Zwei Unbekannte haben am Mittwochabend (11. November, 19:10 Uhr) auf der Körnerstraße einen Fußgänger von hinten auf den Kopf geschlagen. Sie nahmen den 20-Jährigen in den Schwitzkasten und forderten seine Apple Airpod Kopfhörer. Mit der Beute liefen die Räuber in grobe Richtung Markgrafenstraße weg. Die beiden Männer sind etwa 18 bis 20 Jahre alt und 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß. Sie trugen dunkle Kleidung. Einer von ihnen hatte eine graue Mütze auf. Die Polizei sucht Augenzeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizei Duisburg

Telefon: +49 (0)203 280-1041, -1045, -1046, -1047

Fax: 0203/2801049

E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de

https://duisburg.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell