POL-PDLD: Autofahrer unter Drogeneinfluss in Hagenbach unterwegs

Am 12.05.21, gegen 11:45 Uhr wurde eine Verkehrskontrolle durch eine Streife der Polizeiinspektion Wörth durchgeführt. Während der Kontrolle ergaben sich bei dem 26-jährigen Kraftfahrzeugführer Hinweise und Verdachtsmomente, die auf eine aktuelle Drogenbeeinflussung hindeuteten. Nach Belehrung gab der Autofahrer auch gleich zu, am Vortag Cannabisprodukte in Form eines Joints konsumiert zu haben. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest untermauerte die Aussage des Kraftfahrers und verlief positiv auf THC. Das Auto konnte vor Ort verschlossen belassen werden, der Zündschlüssel des Firmenfahrzeuges wurde an den Betreiber übergeben. Auf der Dienststelle wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein präventiv für mindestens 48 Stunden einbehalten. Nach Eingang des Blutprobenergebnisses wird der Autofahrer noch angehört, die Akte wird im Anschluss der Staatsanwaltschaft vorgelegt.

