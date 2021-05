Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Drogen im Straßenverkehr

Landau (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle in der Wallstraße in Landau am Mittwochnachmittag verhielt sich ein 30-jähriger Fahrzeugführer eines Peugeot so auffällig, dass die Beamten etwas näher nachschauten. Ein Urin-Test bestätigte die Auffälligkeiten, weil der Fahrer unter Einfluss von Marihuana stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

