Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 95-jähriger Fußgänger nach Verkehrsunfall verstorben

Hamm-WerriesHamm-Werries (ots)

Am Dienstag kam es gegen 17.40 Uhr auf dem Alten Uentroper Weg zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem 95-jährigen Fußgänger. Der Mann beabsichtigte etwa in Höhe der Braamer Straße die Fahrbahn des Alten Uentroper Wegs zu überqueren. Dabei kam es zur Kollision mit dem VW Polo eines 35-Jährigen. Der 95-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Hier verstarb er später aufgrund seiner erlittenen Verletzungen. Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs setzte die Staatsanwaltschaft einen Gutachter ein. Während der Zeit der Unfallaufnahme kam es bis etwa 21.20 Uhr zu Verkehrsbehinderungen. Polizeibeamte regelten den Verkehr. (ag)

