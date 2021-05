Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Erfolgreiche Kontrollen zur Bekämpfung von Zweiraddiebstählen

Stuttgart (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwoch (19.05.2021) im gesamten Stadtgebiet Kontrollen durchgeführt und ihr Augenmerk insbesondere auf gestohlene Fahrräder, E-Bikes und Pedelecs gelegt. Rund 100 Polizisten, darunter Beamte der Verkehrspolizei, der Motorrad- und Fahrradstaffel sowie der Einsatzhundertschaft kontrollierten unter Federführung der Ermittlungsgruppe Dynamo zwischen 10.00 Uhr und 22.00 Uhr eine Vielzahl von Personen, die mit dem Rad, E-Bikes dem Pedelec oder mit Fahrzeugen unterwegs waren. Sie überprüften rund 350 Personen, an die 280 Zweiräder und knapp 30 Autos. Sie ahndeten 20 Straftaten und 14 Ordnungswidrigkeiten, darunter waren auch sieben Fahrzeuge mit Mängeln. Unterstützt wurden sie dabei von Beamten der Verkehrsprävention, die an einer Kontrollstelle im Oberen Schlossgarten interessierte Passanten zum Thema Diebstahlssicherungen, technische Ausstattungen und Tragen eines Fahrradhelmes informierten. Bei einer Verkehrskontrolle in der Villastraße stellten die Polizeibeamten gegen 16.45 Uhr einen 25-Jährigen fest, der mit einem mutmaßlich gestohlenen Fahrrad unterwegs war. Die Beamten beschlagnahmten das Fahrrad und setzten den Tatverdächtigen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß. An einem Gebäude an der Tunzhofer Straße stellten die Polizisten gleich zwei zur Fahndung ausgeschriebene Fahrräder fest. Ermittlungen führten noch vor Ort zum mutmaßlichen aktuellen Besitzer eines dieser Fahrräder, das einen Wert von mehreren Tausend Euro haben soll. Auch ihn setzten die Beamten nach Abschluss der Maßnahmen wieder auf freien Fuß. Bei Kontrollen von abgestellten Fahrrädern entdeckten die Beamten sieben weitere mutmaßlich gestohlene Zweiräder. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell