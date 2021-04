Polizei Bielefeld

POL-BI: U-Haft für Einbrecher

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am Mittwoch, 28.04.2021, nahmen Beamte einen Mann fest, der sich unberechtigt in einem privaten Gebäude aufhielt. Eine Woche zuvor war er in eine fremde Wohnung eingestiegen. Ein Haftrichter erließ einen Untersuchungshaftbefehl.

Gegen 14:00 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass sich eine verdächtige Person in einem Gebäude in der Feilenstraße aufhalten würde. Ein Fluchtversuch, um sich der Festnahme zu entziehen, wurde durch die Polizisten vereitelt.

Vor Ort stellten die Beamten fest, dass es sich bei der Person um einen polizeibekannten 31-Jährigen handelte. Dieser teilte mit, dass er durch eine offene Tür in das Gebäude gelangt sei und nicht mehr herauskam, da eine Zugangstür im Treppenhaus zugefallen sei.

Es ist nicht auszuschließen, dass er die zugänglichen Räume nach Diebesgut durchsucht hat.

Die Beamten erkannten den Mann, der erst eine Woche zuvor polizeilich in Erscheinung getreten war. Am Montag, 19.04.2021, war er durch ein geöffnetes Fenster, in eine Wohnung in der Brandenburger Straße gestiegen. Dort war er auf die anwesenden Bewohner gestoßen und geflüchtet. Einen nacheilenden Bewohner hatte er mit einer zum Schlag bereiten Schnapsflasche bedroht und entkam daraufhin.

Der 31-Jährige Mann ohne festen Wohnsitz wurde am Donnerstagnachmittag, 29.04.2021, einem Haftrichter vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl erließ.

