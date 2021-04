Polizei Bielefeld

POL-BI: Parkplatzunfall: Beteiligtes Kind gesucht

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Sieker - Auf einem Parkplatz an der Schweriner Straße kollidierten am Samstag, 24.04.2021, ein Pkw und ein Kind auf einem Fahrrad. Am Pkw entstand ein Sachschaden. Das Kind fuhr nach dem Unfall weiter.

Ein 40-jähriger Bielefelder befuhr gegen 19:30 Uhr mit seinem Pkw, einem blauen Ford Focus, den Parkplatz eines Supermarktes. Als er in Richtung Stralsunder Straße fahren wollte, sei ihm plötzlich ein Kind auf einem Fahrrad entgegengekommen und mit dem Pkw zusammengeprallt, teilte er mit.

Nach dem Unfall stand das Kind selbständig auf, stieg auf sein Fahrrad und fuhr in Richtung Otto-Brenner-Straße davon.

Durch den Unfall wurde unter anderem die Windschutzscheibe des Pkw beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf rund 2500 Euro geschätzt. Das Kind blieb augenscheinlich unverletzt.

Zeugen melden sich mit Hinweisen bei dem zuständigen Verkehrskommissariat 1 unter: 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell