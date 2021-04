Polizei Bielefeld

POL-BI: Zeugen verhindern Weiterfahrt eines angetrunkenen PKW-Fahrers

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Stieghorst-

Die Schlangenlinien-Fahrt eines Audi-Fahrers an der Schneidemühler Straße fiel am Dienstag, 27.04.2021, Zeugen auf. Sie verwickelten den angetrunkenen Fahrer vor einer roten Ampel bis zum Eintreffen der Polizei in ein Gespräch.

Zwei Bielefelder befuhren mit ihren Fahrzeugen hintereinander um 18:10 Uhr die Schneidemühler Straße in Richtung Detmolder Straße. Der vor ihnen fahrende Audi-Fahrer fiel den Zeugen aufgrund seiner Schlangenlinienfahrt auf. Er fuhr mehrfach mit seinem PKW komplett auf die Fahrspur des Gegenverkehrs, dabei mussten ein entgegenkommender Bus und ein PKW stark abbremsen, um einen Zusammenstoß mit dem auf ihrer Fahrbahn fahrenden Audi zu verhindern. Als der Audi an der Breslauer Straße/ Detmolder Straße vor der roten Ampel hielt, nutzten die Zeugen den Moment. Beide stiegen unabhängig voneinander aus ihren Fahrzeugen aus, liefen zu dem Fahrer und verwickelten ihn in ein Gespräch bis die hinzugerufenen Polizisten eintrafen. Sowohl die Zeugen als auch die Polizisten nahmen Alkoholgeruch wahr. Ein Alkoholtest mit dem 55-jährigen Audi-Fahrer aus Bielefeld verlief positiv. Eine Ärztin entnahm ihm auf der Polizeiwache eine Blutprobe. Ein Strafverfahren ist eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell