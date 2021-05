Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Trickdieb unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Donnerstagnachmittag (20.05.2021) unter einem Vorwand die Wohnung einer 86-jährigen Frau in der Oskar-Schlemmer-Straße betreten und die Frau bestohlen. Der Täter klingelte gegen 14.15 Uhr bei der 86-Jährigen. Er gab vor Handwerker zu sein und aufgrund eines vermeintlichen Wasserschadens die Wohnung überprüfen zu müssen. Die 86-Jährige ließ den Mann eintreten. Er lenkte sie im weiteren Verlauf ab, indem er sie aufforderte abwechselnd die Wasserhähne in der Küche und im Bad zu bedienen. Offenbar nutzte er einen unbeobachteten Moment, um den Geldbeutel zu stehlen. Anschließend verließ er die Wohnung wieder. Die Bewohnerin beschrieb den Mann als etwa 190 Zentimeter groß, zirka 25 Jahre alt und mit einem westeuropäischen Erscheinungsbild. Er hatte eine schlanke, muskulöse Statur und dunkles kurz geschorenes Haar. Der Mann trug eine blaue Adidas Jacke, eine Jeans und hatte ein auffälliges rosa-metallic-farbenes Handy dabei. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903200 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 2 Wolframstraße zu melden.

