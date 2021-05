Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Fahrer einer blauen Limousine gesucht

Papenburg (ots)

Am Dienstagnachmittag ist es auf dem Parkplatz der Postbank an der Straße Am Stadtpark zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde gegen 16 Uhr ein dort geparkter Toyota beschädigt. Vermutlich ist der Fahrer einer neben dem Toyota geparkten blauen Limousine für den Unfall verantwortlich. Er entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 entgegen.

