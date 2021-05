Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schapen - Kühlschrank auf Balkon abgebrannt

Schapen (ots)

Am Mittwochnachmittag ist es an der Raiffeisenstraße zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr gekommen. Gegen 15.30 Uhr war dort ein auf einem Balkon stehender Kühlschrank in Brand geraten. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen. Die Sachschadenshöhe ist unbekannt.

