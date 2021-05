Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Mann nach Autobahnunfall im Krankenhaus

Emsbüren (ots)

Am Mittwochmittag ist es auf der A30 in Höhe Emsbüren zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 48-jähriger Mann aus Gronau wurde dabei schwer verletzt. Er war gegen 12.40 Uhr mit seinem Audi Q7 in Fahrtrichtung Hannover unterwegs, als er bei regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Auto verlor. Der Audi kam zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und schleuderte im Anschluss gegen die Mittelschutzplanke. Der Fahrer musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Durch umherfliegende Trümmerteile wurde ein Lkw beschädigt, der auf der Gegenfahrbahn in Richtung der Niederlande unterwegs war. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 28.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell